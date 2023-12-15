НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Какой сорт чая безопасен для зубов

Источник:
«Газета.Ru»
189 0

Регулярное потребление чая способно привести к потемнению эмали зубов, так как напиток содержит красящие вещества, которые со временем проникают в эмаль и изменяют ее оттенок. Полностью безопасной для зубов является только одна разновидность напитка — белый чай.

Белый чай получают из почек и молодых листьев чайного куста. Основная идея белого чая — сохранить чайный лист в том виде, в котором он растет. Он получил свое название из-за светлого и бледного оттенка листьев и почек, пояснила стоматолог Ольга Лебедева.

По словам эксперта, белый чай считается наименее обработанным из всех видов чая, поскольку его листья подвергаются минимальной обработке. Этот сорт чая практически не имеет красящих пигментов, зато обладает массой достоинств.

«Он содержит меньше кофеина, чем зеленый или черный чай, что делает его более мягким и менее стимулирующим. Белый чай также обладает рядом полезных свойств: он богат антиоксидантами и может оказывать положительное влияние на здоровье», — пояснила врач.

Еще по теме
Создатели «Слова пацана» запустили проект для родителей и подростков
Врач рассказал о самой уязвимой для морозов категории людей
Сексолог объяснил, как измерить длину члена
Можно ли пить просроченные лекарства
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Вышла официальная седьмая серия «Слова пацана»
Немецкий пуховик за 170 тыс. опознали на омском губернаторе
Зеленскому показали новые границы Украины
Найдена замена иноагенту Галкину в шоу на Первом канале
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Нефть в нашей жизни. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
42
Российские военные уничтожили украинскую фабрику дронов
31
Американский сенатор назвал позорным визит Зеленского в США
29
Зеленскому показали новые границы Украины
24
Зеленский в США категорически отверг отказ от территорий
22
Путин объяснил необходимость правок Конституции