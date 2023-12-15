Какой сорт чая безопасен для зубов

Регулярное потребление чая способно привести к потемнению эмали зубов, так как напиток содержит красящие вещества, которые со временем проникают в эмаль и изменяют ее оттенок. Полностью безопасной для зубов является только одна разновидность напитка — белый чай.

Белый чай получают из почек и молодых листьев чайного куста. Основная идея белого чая — сохранить чайный лист в том виде, в котором он растет. Он получил свое название из-за светлого и бледного оттенка листьев и почек, пояснила стоматолог Ольга Лебедева.

По словам эксперта, белый чай считается наименее обработанным из всех видов чая, поскольку его листья подвергаются минимальной обработке. Этот сорт чая практически не имеет красящих пигментов, зато обладает массой достоинств.

«Он содержит меньше кофеина, чем зеленый или черный чай, что делает его более мягким и менее стимулирующим. Белый чай также обладает рядом полезных свойств: он богат антиоксидантами и может оказывать положительное влияние на здоровье», — пояснила врач.