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Подсчитано количество потенциально обитаемых миров

Источник:
Phys.org
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Международная команда ученых в рамках проекта по поиску жизни за пределами нашей Солнечной системы обнаружила 17 потенциально обитаемых экзопланет.

Все 17 потенциально обитаемых миров по своим размерам близки к Земле. При этом их плотность ниже, чем у нашей планеты. Это косвенное свидетельство того, что экзопланеты обладают большими объемами льда и воды.

Данные миры способны иметь целые океаны, состоящие из жидкой воды. На ряде планет обитаемый океан может находиться под ледяной коркой, если вода в нем испытывает достаточный для ее поддержания в жидком виде внутренний нагрев.

Так, на Земле целые экосистемы процветают в полной темноте на дне океанов возле гидротермальных источников, которые обеспечивают их энергией и питательными веществами. Такой сценарий возможен и для других миров.

По оценке специалистов, 17 найденных миров имеют поверхность, покрытую льдом, но получают достаточно внутреннего нагрева за счет распада радиоактивных элементов и приливных сил от своих звезд-хозяев для поддержания внутренних океанов.

Благодаря сильному внутреннему нагреву, который они испытывают, на всех изученных планетах могут наблюдаться криовулканические извержения. Они могут поддерживать жизнь, давая энергию, а также необходимые для органических молекул элементы и соединения.

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