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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Запад назвал дату капитуляции Украины

Источник:
Sibnet.ru
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Украина без помощи США и НАТО капитулирует летом 2024 года, спрогнозировал высокопоставленный американский военный.

Сейчас западные спецслужбы подсчитывают, как долго Украина сможет продержаться без помощи Вашингтона и Североатлантического альянса. Согласно негативному сценарию, в этом случае Киев потерпит поражение будущим летом, передает телеканал CNN.

При этом отмечается, что поддержка США и Запада тоже не дает Украине гарантий успеха, однако без нее Киев гарантировано потерпит неудачу. Продержаться самостоятельно украинский режим сможет максимум несколько месяцев.

Автор материала подчеркивает, что победа России станет не только ужасной новостью для Украины, но и серьезным ударом по Вашингтону и Европе.

Тема: Военная операция на Украине
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