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Россия прекратит финансирование нейтральных спортсменов

Источник:
РИА Новости
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Олимпийский комитет России полностью прекратил финансирование нейтральных спортсменов, сообщил президент ОКР Станислав Поздняков.

Причиной стали полученные ранее рекомендации Международного олимпийского комитета, в которых указывалось, что спортсмены должны отказаться от флага, гимна и национального олимпийского комитета.

«По решению МОК, которое мы считаем нелегитимным, говорится, что любой спортсмен, который получит поддержку ОКР, нарушит рекомендации. По этой же причине среди спортсменов, которые получат поддержку от ОКР, нет нейтрализованных спортсменов.

8 декабря Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже. Пока квоты на Олимпиаду завоевали шесть российских атлетов.

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