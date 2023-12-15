Центробанк повысил ключевую ставку в пятый раз

Совет директоров Банка России поднял ключевую ставку с 15% до 16% годовых. Это повышение стало пятым подряд.

«Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста во втором полугодии 2023 года оказалось более значительным, чем Банк России оценивал в октябре», —говорится в сообщении регулятора.

Годовая инфляция ожидается вблизи верхней границы прогнозного диапазона 7,0–7,5%. А в 2024 году с учетом проводимой денежно-кредитной политики снизится до 4,0–4,5%.

ЦБ перешел к ужесточению денежно-кредитной политики в июле 2023 года. За менее чем пять месяцев он увеличил ключевую ставку с 7,5% до 16% годовых.