Шольц провернул с Орбаном трюк с кофе из‑за разногласий по Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану «сходить за кофе», чтобы остальные члены Евросоюза смогли согласовать начало переговоров с Украиной о ее вступлении в ЕС.

Когда через три часа дискуссия лидеров ЕС о вступлении Украины зашла в тупик, Шольц посоветовал Орбану «выйти за кофе», тогда остальные смогут одобрить членство Украины, а глава Венгрии сможет сказать, что не голосовал «за», описывает схему немецкого канцлера Politico, ссылаясь на источники.

Орбан покинул зал и не стал накладывать вето на результаты голосования. Но заявил: «Это совершенно бессмысленное, иррациональное и неправильное решение — начинать переговоры с Украиной в таких обстоятельствах».

Как пишет издание, уловка Шольца вызвала удивление среди руководителей Евросоюза. «Он использовал старый трюк, еще со времен своего пребывания в «Молодых социалистах», — рассказал источник Politico, имея в виду молодежную организацию партии СДПГ.