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Крыжовников рассказал, что переснимут в финале «Слово пацана»

Источник:
Sibnet.ru
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Вова и Марат в сериале
Фото: © кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Восьмая серия «Слова пацана» претерпевает серьезные изменения, что связано с желанием авторов сделать финал «круче, острее и эмоциональнее», рассказал режиссер Жора Крыжовников.

«Восьмую серию мы пересняли, потому что вместе с вами проживали эти серии, в районе третей поняли, что мы хотим закончить эту историю иначе», — сказал Крыжовников в официальном телеграм-канале сериала.

Он отметил, что все, кто посмотрел слитую в Сеть финальную серию, смогу сравнить и увидеть, что изменения будут глобальными. В то же время в седьмой серии, которая тоже попала в интернет, изменения были минимальными.

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Часть сцен финала еще в процессе монтажа. В связи с этим, оригинальная восьмая серия выйдет чуть позже запланированной даты 21 декабря, и увидеть ее можно будет только на легальных сервисах — о дате сообщат дополнительно.

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