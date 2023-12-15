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Восьмую серию «Слова пацана» перенесли из-за пересъемок финала

Источник:
Sibnet.ru
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Вова Адидас в сериале
Фото: © кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Режиссер сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жора Крыжовников сообщил, что финал проекта с 21 декабря перенесли на другую дату.

«В связи со всеми этими доделками и переделками, которые мы готовим, восьмая серия выйдет чуть позже, чем четверг», — сказал Крыжовников в телеграм-канале.

Режиссер добавил, что точную дату премьеры восьмой серии «Слова пацана» объявят позднее.

Отличия официальной и слитой серий «Слова пацана»

Ранее сообщалось, что финал «Слова пацана» решили переснять, но создатели проекта опровергали эту информацию.

Некоторые зрители уже могли увидеть первоначальный вариант концовки в слитой в Сеть демо-версии серии.

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