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Сильнейшую вспышку зафиксировали на Солнце

Источник:
Sibnet.ru
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Астрофизики зафиксировали на Солнце самую сильную вспышку за последние шесть лет, сообщили на сайте на сайте центра погоды «Фобос».

«Сегодня, около 20 часов по московскому времени, на Солнце зафиксирована сильная вспышка интенсивностью Х2,8», — говорится в сообщении.

По интенсивности эта вспышка опередила аналогичное явление, произошедшее 17 февраля. «Последний раз вспышки подобной силы на ближайшей к нам звезде были зафиксированы ещё в 2017 году», — рассказали синоптики

Такие события, предупредили они, часто становятся предвестниками магнитных бурь, ближайшую из которых ожидают в эту субботу.

Люди во время сильных магнитных бурь могут, хотя и не обязательно, чувствовать головную боль, слабость, скачки давления, испытывать бессонницу. 

Ученые связывают это с тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярный кровоток и наступает кислородное голодание тканей.

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jeryakob

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Uynachalnica

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DADMAL

Жаль что его тогда не отправили туда куда надо.

Grossmeister38rus

Это говорит глава региона !!!!!