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#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

«Слово пацана» обошло по популярности «Игру в кальмара»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» установил абсолютный рекорд по популярности в России.

По данным индекса Кинопоиск Pro, за неделю сериал набрал 4,5 тысячи балла интереса, обогнав участников рейтинга с колоссальным отрывом, сообщается в официальном телеграм-канале «Слова пацана».

Сериал «Слово пацана» оказался популярнее «Игры в кальмара», которая вызвала небывалый ажиотаж в 2021 году.

«Слово пацана» рассказывает о криминальных группировках Татарстана в конце 1980-х годов.

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