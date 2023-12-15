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МВД России утвердило порядок уничтожения беспилотников

Источник:
ТАСС
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МВД России утвердило порядок принятия решения о подавлении и уничтожении всех видов беспилотников в целях защиты жизни и здоровья людей, а также перечень должностных лиц полиции, уполномоченных на принятие такого решения.

«Утвердить прилагаемый порядок принятия решения о пресечении функционирования беспилотных воздушных, подводных и надводных судов и аппаратов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных беспилотных комплексов в целях защиты жизни, здоровья и имущества граждан, сотрудников органов внутренних дел, в том числе в месте проведения публичного (массового) мероприятия и прилегающей к нему территории, проведения неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий», — сказано в документе.

В соответствии с утвержденным порядком сбить беспилотник можно «посредством подавления или преобразования сигналов его дистанционного управления, воздействия на пульты управления, повреждения или уничтожения беспилотных аппаратов».

При этом должно оценить характер и степень опасности данных действий, а также учесть информацию, поступившую из центра Единой системы организации воздушного движения РФ по использованию воздушного пространства беспилотными аппаратами.

«При принятии решения о пресечении функционирования беспилотного аппарата уполномоченное должностное лицо, исходя из складывающейся обстановки, обязано оценить возможные риски от результатов пресечения его функционирования», —говорится в приказе.

Принятие решения сбить беспилотник и способ его пресечения должностное лицо должно довести до сотрудников подразделений полиции, которые уполномочены на его исполнение. Они в свою очередь исполняют поставленную задачу. 

Итоги проведенной работы регистрируются в книге учета заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях, происшествиях.

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jeryakob

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Grossmeister38rus

Это говорит глава региона !!!!!