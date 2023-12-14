Политолог объяснил смысл «неудобных» вопросов Путину

Смысл «неудобных» вопросов президенту Владимиру Путину, которые мелькают на экранах во время трансляции «прямой линии», — попытка показать, что Россия — демократичная страна с разными мнениями, считает политолог Илья Гращенков.

Во время «прямой линии» на экраны выводили такие вопросы: «Почему ваша реальность расходится с нашей действительностью», «Когда реальная Россия не будет отличаться от телевизионной», «Кто после вас будет президентом».

«Мы видим дихотомию: с одной стороны, вопрос "Почему ваша реальность расходится с нашей действительностью", а следующий вопрос — "Почему Чубайсу дали убежать из страны?", то есть, показывается, что есть и либерально-скептическая позиция, и ультрапатриоты, которые хотят закручивания гаек», — прокомментировал Гращенков BRIEF.

По его мнению, подразумевается, что он выступает в качестве умеренного и уравновешенного арбитра.

«Думаю, что итогом «прямой линии» должен стать образ Путина, как рационального выбора всех россиян, который не дает ни одной из радикально настроенных сторон доминировать, хотя при этом он, конечно, делает комплименты патриотам и немного троллит другую сторону», — высказался политолог.