Россия нарастила долг перед единственной страной

Россия в 2022 году увеличила задолженность только перед одной страной — Индией, следует из данных Всемирного банка.

В 2022 году у России было три суверенных кредитора — Индия, Франция и Южная Корея. Долг перед Индией за год вырос на четверть — до 777 миллионов долларов, а перед другими странами сократился.

Так, долг перед Южной Кореей упал на 25% (до минимальных 209,8 миллиона долларов), перед Францией — в 1,8 раза (до 177,8 миллиона долларов), пишет РИА Новости со ссылкой на международную статистику.

При этом совокупный долг других стран перед Россией по итогам 2022 года вырос на 8,7%, достигнув 28,9 миллиарда долларов. Заметнее всего увеличился долг Бангладеш и Египта, а основным должником стала Белоруссия.