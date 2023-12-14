ООН сообщила, что сектор Газа стал непригодным для жизни местом

Инфраструктура в секторе Газа разрушена, и это место теперь не является пригодным для жизни, заявил генеральный комиссар Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппе Лаццарини.

«Я вернулся из Газы, чтобы принять участие в этом форуме [для беженцев в Женеве]. Это был мой третий визит на место с начала войны. И с каждым разом ситуация ухудшается. Сегодня Газа больше не является пригодным для жизни местом», — цитирует РИА Новости Лаццарини.

Генеральный директор министерства здравоохранения анклава Мунир Аль-Барш заявил, что БАПОР и Красный Крест больше не предоставляют услуги в секторе Газа, так как являются соучастниками «массового убийства» и покинули территорию.

Al Jazeera со ссылкой на Лаццарини ранее сообщила, что в анклаве с 7 октября были убиты 99 сотрудников комиссии.