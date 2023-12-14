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Эксперты сообщили о падении доходов России от экспорта нефти

Источник:
«Интерфакс»
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Нефть
Фото: © Sibnet.ru

Доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов в ноябре снизились на 17% к октябрю на фоне общего снижения нефтяных цен и объемов поставок из РФ, сообщает Международное энергетическое агентство (МЭА).

«Экспортные цены на российскую нефть резко упали в ноябре, и устойчивое снижение, наконец, привело к тому, что цены на нефть сорта Urals 6 декабря опустились ниже price cap (ценовой предел, установленный странами G7 и Евросоюзом, который позволяет их компаниям перевозить российскую нефть - ИФ) в 60 за баррель», — приводит «Интерфакс» отчет аналитиков.

По данным Минфина России, хотя предполагаемые экспортные доходы упали более чем на 17% в ноябре, бюджетные доходы российского правительства от нефти выросли на 12% к октябрю.

«Очевидный разрыв отражает тенденции по ценам и объемам российской нефти и нефтепродуктов с лагом в один-два месяца», — пояснили в МЭА.

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Экономика #Недра и ТЭК
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