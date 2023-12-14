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Президент объяснил свой постоянный кашель

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин объяснил свои постоянные покашливания в ходе прямой линии. По его словам, причина этого — работа кондиционеров.

«Кондиционеры шуруют», — сказал Путин, извиняясь за постоянные покашливания в ходе мероприятия в Гостином дворе в Москве.

Путин 14 декабря проводит ежегодную пресс-конференцию, объединенную с ответами на вопросы граждан РФ. На прямую линию главы государства поступило более 2 миллионов вопросов.

Сотрудники Общероссийского народного фронта пообещали рассмотреть все обращения в течение 2023 года.

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Политика #Россия
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