Президент объяснил свой постоянный кашель

Президент России Владимир Путин объяснил свои постоянные покашливания в ходе прямой линии. По его словам, причина этого — работа кондиционеров.

«Кондиционеры шуруют», — сказал Путин, извиняясь за постоянные покашливания в ходе мероприятия в Гостином дворе в Москве.

Путин 14 декабря проводит ежегодную пресс-конференцию, объединенную с ответами на вопросы граждан РФ. На прямую линию главы государства поступило более 2 миллионов вопросов.

Сотрудники Общероссийского народного фронта пообещали рассмотреть все обращения в течение 2023 года.