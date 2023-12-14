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Россия создала самый мощный патрон для автомата Калашникова

Источник:
Sibnet.ru
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Тульский патронный завод запатентовал патрон повышенной пробиваемости для стрелкового оружия, который может использоваться в автомате Калашникова.

Он предназначен для поражения живой силы противника, в том числе в легкобронированной технике, при этом у патрона сохранились комфортный импульс отдачи и габариты, пишет ТАСС со ссылкой на описание патента.

Согласно описанию, гильза имеет бутылочную форму, а пуля с бронебойным сердечником имеет удлиненную головную часть. Габаритные размеры позволяют отнести патрон к классификации промежуточных патронов условно малого калибра.

Что касается предпочтительного калибра патрона, принято решение остановиться на фиксированном размере — 6,02 миллиметров. Новый патрон стрелкового оружия повышенной пробиваемости должен занять нишу между боеприпасами калибров 5,45 миллиметров и 7,62 миллиметров.

По сравнению с первыми он обладает повышенными баллистическими характеристиками и характеристиками дальности пробития элементов защиты. По сравнению со вторыми — более комфортной отдачей, значительно меньшими габаритами и весом используемого оружия.

Эксперименты показали, что на дальности обстрела объекта в 300 метров новый патрон пробил плиты из стали марки А3 толщиной 10 миллиметров, применяемой для изготовления корпусов легкобронированных машин и средств индивидуальной защиты, в 100% случаев.

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Топ комментариев

Egorka72

.., вот только таким как Пугачёва с Вайкуле делать в моей стране нечего .... и тем кто им руки лижет...

Алексей Силенко

Афтар ты такую чушь больше не публикуй или публикуй ради поржать всю полноту информации, со 2 декабря...

Nik3316

ну Алла ну жгет))))))))))))как домой хочет...

-Керя-

Спасибо при минус 35 я подожду даже до полного прогрева