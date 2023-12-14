Путин подтвердил отмену комиссии за уплату услуг ЖКХ

Принято решение отменить комиссию при оплате услуг ЖКХ пенсионерами, сообщил президент Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции.

«Разве это правильно, что за примитивную услугу нужно еще платить комиссию банку?», — поинтересовался ведущий Павел Зарубин у президента. Он отметил, что поступило много вопросов на тему оплаты услуг ЖКХ.

«Это неправильно, особенно если это касается пенсионеров. И решение только что принято, комиссия уплачиваться пенсионерами не будет», — прокомментировал ситуацию Путин.

Совет Федерации 13 декабря одобрил на пленарном заседании закон об отмене банковских комиссий с обязательных коммунальных платежей для физических лиц из числа нуждающихся в социальной поддержке.

Согласно закону, комиссионное вознаграждение не будет взиматься за перечисление платы за жилищно-коммунальные услуги, пеней за просроченную или неполную оплату с физических лиц, которые нуждаются в социальной поддержке.