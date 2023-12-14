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Путин подтвердил отмену комиссии за уплату услуг ЖКХ

Источник:
Sibnet.ru
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Принято решение отменить комиссию при оплате услуг ЖКХ пенсионерами, сообщил президент Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции.

«Разве это правильно, что за примитивную услугу нужно еще платить комиссию банку?», — поинтересовался ведущий Павел Зарубин у президента. Он отметил, что поступило много вопросов на тему оплаты услуг ЖКХ.

«Это неправильно, особенно если это касается пенсионеров. И решение только что принято, комиссия уплачиваться пенсионерами не будет», — прокомментировал ситуацию Путин.

Совет Федерации 13 декабря одобрил на пленарном заседании закон об отмене банковских комиссий с обязательных коммунальных платежей для физических лиц из числа нуждающихся в социальной поддержке.

Согласно закону, комиссионное вознаграждение не будет взиматься за перечисление платы за жилищно-коммунальные услуги, пеней за просроченную или неполную оплату с физических лиц, которые нуждаются в социальной поддержке.

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Топ комментариев

Egorka72

.., вот только таким как Пугачёва с Вайкуле делать в моей стране нечего .... и тем кто им руки лижет...

Алексей Силенко

Афтар ты такую чушь больше не публикуй или публикуй ради поржать всю полноту информации, со 2 декабря...

Nik3316

ну Алла ну жгет))))))))))))как домой хочет...

-Керя-

Спасибо при минус 35 я подожду даже до полного прогрева