Книга «Слово пацана» появится в магазинах в конце декабря

Бумажная книга российского журналиста и писателя Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х» появится на прилавках книжных магазинов в конце декабря, сообщило издательство Individuum.

Книга легла в основу сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». В настоящее время весь тираж книги в России закончился из-за высокого спроса на нее после выхода сериала.

На момент выхода проекта в продаже находилось порядка 2 тысяч экземпляров книги. В объединенной розничной книжной сети «Читай-город — Буквоед» уточнили, что количество предзаказов произведения сейчас значительно превышает его первоначальный тираж.

Сейчас на допечатку отправлен тираж в 16 тысяч экземпляров, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Individuum. «Мы думаем про еще один дополнительный тираж из-за невероятного спроса на книгу», — отметил представитель издательства.

Книга «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х» впервые была опубликована в 2020 году в издательстве Individuum. В книге рассказывается о «казанском феномене» — молодежных криминальных группировках, которые появились в городе в 70-80-е годы.

Сейчас книга Гараева доступна в сервисах электронных книг «Литрес» и «Букмейт». В приложении «Букмейт» «Слово пацана» возглавляет раздел «Популярное».



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