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Производство красной икры в России достигло максимума с 2010 года

Источник:
ТАСС
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Производство красной икры в России в январе — октябре 2023 года выросло в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что является наивысшим показателем с 2010 года, следует из обзора аналитической группы Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).

«За 10 месяцев 2023 года в России произведено 22 288,09 тонны икры лососевых рыб - наивысший показатель с 2010 года (самые ранние общедоступные данные Росстата). В сравнении с 10 месяцами 2022 года производство икры в этом году выросло почти в 2,6 раза», — говорится в сообщении.

Прошлый рекордный показатель был зафиксирован в 2021 году, когда с января по октябрь включительно было произведено 21,569 тыс. тонн красной икры — на 3% меньше, чем в этом году.

«Хорошая динамика производства красной икры в этом году связана с успешной лососевой путиной на Дальнем Востоке: наши рыбаки добыли около 609 тыс. тонн тихоокеанских лососей. По итогам года объем производства икры может превысить 25 тыс. тонн при ежегодном объеме ее потребления от 15 тыс. до 20 тыс. тонн в последние пять лет», — рассказал ТАСС президент ВАРПЭ Герман Зверев.

По его словам, рост объемов производства икры привел к снижению оптовых цен на нее.

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Топ комментариев

Egorka72

.., вот только таким как Пугачёва с Вайкуле делать в моей стране нечего .... и тем кто им руки лижет...

Алексей Силенко

Афтар ты такую чушь больше не публикуй или публикуй ради поржать всю полноту информации, со 2 декабря...

Nik3316

ну Алла ну жгет))))))))))))как домой хочет...

-Керя-

Спасибо при минус 35 я подожду даже до полного прогрева