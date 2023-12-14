Провайдер GoDaddy удалит российские аккаунты

Один из крупнейших мировых провайдеров GoDaddy с начала следующего года перестанет обслуживать пользователей из России. Компания удалит все аккаунты россиян, а также продукты, связанные с ними.

GoDaddy порекомендовал своим клиентам сохранить данные и успеть перенести их к новому провайдеру до конца декабря. Согласно статистике портала Hosting Advice, GoDaddy обслуживает 76,6 миллиона доменных имен.

«По нашим данным, вы или контакт, указанный в вашем аккаунте, расположен в Российской Федерации. Если эти записи верны, то ваш аккаунт и связанные с ним продукты будут удалены начиная с 31 декабря 2023 года», — говорится в письме провайдера.

Если российский пользователь не успеет выполнить требование GoDaddy до 31 декабря 2023 года, то после этой даты и после блокировки учетной записи сервис не сможет передать ее владельцу никакие резервные копии.