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Провайдер GoDaddy удалит российские аккаунты

Источник:
Sibnet.ru
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Один из крупнейших мировых провайдеров GoDaddy с начала следующего года перестанет обслуживать пользователей из России. Компания удалит все аккаунты россиян, а также продукты, связанные с ними.

GoDaddy порекомендовал своим клиентам сохранить данные и успеть перенести их к новому провайдеру до конца декабря. Согласно статистике портала Hosting Advice, GoDaddy обслуживает 76,6 миллиона доменных имен.

«По нашим данным, вы или контакт, указанный в вашем аккаунте, расположен в Российской Федерации. Если эти записи верны, то ваш аккаунт и связанные с ним продукты будут удалены начиная с 31 декабря 2023 года», — говорится в письме провайдера.

Если российский пользователь не успеет выполнить требование GoDaddy до 31 декабря 2023 года, то после этой даты и после блокировки учетной записи сервис не сможет передать ее владельцу никакие резервные копии.

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Топ комментариев

Egorka72

.., вот только таким как Пугачёва с Вайкуле делать в моей стране нечего .... и тем кто им руки лижет...

Алексей Силенко

Афтар ты такую чушь больше не публикуй или публикуй ради поржать всю полноту информации, со 2 декабря...

Nik3316

ну Алла ну жгет))))))))))))как домой хочет...

-Керя-

Спасибо при минус 35 я подожду даже до полного прогрева