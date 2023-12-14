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Путин прокомментировал вторую волну мобилизации

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о необходимости второй волны мобилизации. Глава государства подчеркнул, что сейчас она не нужна.

По словам Путина, в ходе первой волны в армию призвали около 300 тысяч человек. Они продемонстрировали высокую эффективность — 14 человек из мобилизованных стали Героями России.

После этого в России началась кампания по призыву добровольцев, в настоящее время вооруженные силы пополнили 486 тысяч человек, при этом поток контрактников не сокращается, пополнение армии ведется ежедневно.

Так, 1500 человек записываются на контрактную службу каждый день. В этих условиях необходимость второй волны мобилизации отсутствует, подчеркнул Путин.

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Политика #Россия #Армия
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Топ комментариев

Egorka72

.., вот только таким как Пугачёва с Вайкуле делать в моей стране нечего .... и тем кто им руки лижет...

Алексей Силенко

Афтар ты такую чушь больше не публикуй или публикуй ради поржать всю полноту информации, со 2 декабря...

Nik3316

ну Алла ну жгет))))))))))))как домой хочет...

-Керя-

Спасибо при минус 35 я подожду даже до полного прогрева