Путин прокомментировал вторую волну мобилизации

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о необходимости второй волны мобилизации. Глава государства подчеркнул, что сейчас она не нужна.

По словам Путина, в ходе первой волны в армию призвали около 300 тысяч человек. Они продемонстрировали высокую эффективность — 14 человек из мобилизованных стали Героями России.

После этого в России началась кампания по призыву добровольцев, в настоящее время вооруженные силы пополнили 486 тысяч человек, при этом поток контрактников не сокращается, пополнение армии ведется ежедневно.

Так, 1500 человек записываются на контрактную службу каждый день. В этих условиях необходимость второй волны мобилизации отсутствует, подчеркнул Путин.