Найдена связь между любителями вставать по утрам и неандертальцами

Любители вставать ранним утром унаследовали эту черту от предков-неандертальцев, выяснили ученые.

Современный человек принадлежит к виду Homo sapiens, при этом наши предки скрещивались с другими видами — денисовцами и неандертальцами. Анализ генетических данных сотен тысяч человек из Британского биобанка подтвердил, что связанные с ранним пробуждением гены были унаследованы человеком от неандертальцев.

Повышенная утренняя активность у людей связана с укороченным восприятием суток. Склонность к раннему пробуждению могла быть полезной для предков человека, живших в более высоких широтах Европы, так как позволяла им адаптироваться к повышенному освещению летом.

Исследователи планируют применить разработанный ими метод для анализа других человеческих черт. Так, уже известно, что современный человек получил от других древних видов людей гены, которые влияют на уровень пигментации кожи, процент жира в организме, устойчивость к инфекциям.