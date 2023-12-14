Путин заявил, что экономика России отыграла падение и начала рост

Рост по самому главному экономическому показателю — рост валового внутреннего продукта (ВВП) в этом году он составит 3,5 процента, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции, совмещенной с «Прямой линией».

«Это хороший показатель. Это значит, что мы отыграли падение прошлого года и сделали достаточно серьезный шаг вперед», — сказал Путин.

Растет также обрабатывающая промышленность — 7,5% по году. В России давно такого не было, подчеркнул президент.

Рост инвестиций, в свою очередь, обеспечивает гарантированное развитие экономики в долгосрочной перспективе, сказал. Кроме того, по его словам, устойчивость демонстрирует и банковская система.

Безработица в России держится на рекордно низком уровне, сказал Путин. «Уровень безработицы 2,9%. Такого никогда не было в истории России. Это очень хороший показатель состояния экономики», — подчеркнул он.