Алкогольное мороженое приравняют к спиртному

Алкогольное мороженое приравняют к другим видам алкогольной продукции, сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

Ведомство согласовало проект распоряжения правительства, согласно которому на оборот алкогольного мороженого будут распространяться обязательные требования, предусмотренные 171-ФЗ. Алкогольное мороженое будет приравнено к другим видам алкогольной продукции.

Речь идет о мороженном, десертах, замороженных фруктовых, плодово-ягодных, овощных, щербетов, смесей для их приготовления с содержанием этилового спирта более 0,5%. Кроме этого, крепость алкогольного мороженого ограничат на уровне 1,2%.

Сейчас крепость замороженных десертов достигает 7–10 % — как в слабоалкогольных напитках, пояснили в Минфине. При этом продажа алкогольного мороженого не ограничена, продукция не подпадает под действие закона о регулировании алкогольного рынка.