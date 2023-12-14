НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Алкогольное мороженое приравняют к спиртному

Источник:
РИА Новости
363 0

Алкогольное мороженое приравняют к другим видам алкогольной продукции, сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

Ведомство согласовало проект распоряжения правительства, согласно которому на оборот алкогольного мороженого будут распространяться обязательные требования, предусмотренные 171-ФЗ. Алкогольное мороженое будет приравнено к другим видам алкогольной продукции.

Речь идет о мороженном, десертах, замороженных фруктовых, плодово-ягодных, овощных, щербетов, смесей для их приготовления с содержанием этилового спирта более 0,5%. Кроме этого, крепость алкогольного мороженого ограничат на уровне 1,2%.

Сейчас крепость замороженных десертов достигает 7–10 % — как в слабоалкогольных напитках, пояснили в Минфине. При этом продажа алкогольного мороженого не ограничена, продукция не подпадает под действие закона о регулировании алкогольного рынка.

Еще по теме
Как сэкономить на новогоднем застолье
Врач рассказала об особенностях замороженных продуктов
Российские врачи ополчились на Skittles
Составлен рейтинг самых качественных пельменей
смотреть все
Жизнь #Еда #Законы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Новогодняя игра «Комбо» стартует на Sibnet
Немецкий пуховик за 170 тыс. опознали на омском губернаторе
Вышла официальная седьмая серия «Слова пацана»
Зеленскому показали новые границы Украины
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Нефть в нашей жизни. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Egorka72

.., вот только таким как Пугачёва с Вайкуле делать в моей стране нечего .... и тем кто им руки лижет...

Алексей Силенко

Афтар ты такую чушь больше не публикуй или публикуй ради поржать всю полноту информации, со 2 декабря...

Nik3316

ну Алла ну жгет))))))))))))как домой хочет...

-Керя-

Спасибо при минус 35 я подожду даже до полного прогрева