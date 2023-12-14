Золотые резервы России выросли до рекордного уровня

Золотые резервы России благодаря росту мировых цен на этот драгметалл достигли рекордных 151,9 миллиарда долларов, при этом в физическом выражении запас сократился примерно на 16 тонн.

Вложения России в золото в ноябре увеличились на 2,2% — до 151,9 миллиарда долларов, что стало максимальным уровнем в современной истории. Предыдущий максимум был в октябре на уровне 148,7 миллиарда долларов, проанализировали РИА Новости данные ЦБ

В то же время в физическом выражении золотой запас уменьшается уже второй месяц подряд — в ноябре примерно на 16 тонн, до 2 315 тонн.

Ранее ЦБ сообщал, что международные резервы страны выросли в ноябре почти на три процента — до максимальных с апреля этого года 592,4 миллиарда долларов.