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#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Вышла официальная седьмая серия «Слова пацана»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Седьмой эпизод сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» вышел в видеосервисах Wink и Sratr.

В седьмой серии зрители узнают, что случилось с Айгуль после того, как она подошла к окну в конце шестой серии.

Смотреть седьмую серию «Слова пацана» бесплатно

Посмотреть «Слово пацана. Кровь на асфальте» можно бесплатно в Wink по промокодам от актеров. Например, RUZIL или LEV14.

Всего в сериале «Слово пацана» восемь эпизодов, финальная серия выйдет 21 декабря.

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Культгид #Кинематограф
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