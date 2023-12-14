Вышла официальная седьмая серия «Слова пацана»

Фото: © кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Седьмой эпизод сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» вышел в видеосервисах Wink и Sratr.

В седьмой серии зрители узнают, что случилось с Айгуль после того, как она подошла к окну в конце шестой серии.

Смотреть седьмую серию «Слова пацана» бесплатно

Посмотреть «Слово пацана. Кровь на асфальте» можно бесплатно в Wink по промокодам от актеров. Например, RUZIL или LEV14.

Всего в сериале «Слово пацана» восемь эпизодов, финальная серия выйдет 21 декабря.