Власти пообещали стабилизации цен на яйца в ближайший месяц

Первые поставки куриных яиц из Азербайджана в Россию ожидаются до конца недели, из Турции — в ближайшее время, сообщила пресс-служба Минсельхоза.

«В качестве оперативной меры насыщения внутреннего рынка принято решение об обнулении импортных пошлин в отношении куриного яйца, а также проводятся переговоры с дружественными странами об увеличении поставок этой продукции», — говорится в сообщении.

В Минсельхозе заверили, что уже в ближайший месяц прогнозируется стабилизация ценовой динамики на яйца.

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По данным министерства, по итогам 10 месяцев 2023 года производство яиц увеличилось на 2,3%, до 31,74 миллиарда штук. Минсельхоз прогнозирует сохранение положительной динамики по итогам года.

«Мы надеемся, что оно [это решение] не будет продлено, так как российские птицеводы за ближайшие месяцы восстановят и нарастят поголовье. После этого данную меру можно будет отменить», — заявил ТАСС председатель ассоциации «Народный фермер» Олег Сирота.