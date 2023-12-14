Обвиняемый в терроризме начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов объявлен в розыск, следует из базы МВД России.

«Буданов Кирилл Алексеевич разыскивается по статье УК», — говорится в базе. При этом статья, по которой ведется розыск, не указывается.

ФСБ России гад назад заявила, что ГУР Минобороны Украины и его руководитель ответственны за организацию теракта 8 октября 2022 на Крымском мосту.

СК России 21 апреля 2023 года заочно предъявил Буданову обвинение в причастности к теракту на Крымском мосту по четырем статьям УК РФ: «создание террористического сообщества», «попытка осуществления теракта группой лиц по предварительному сговору», «незаконное приобретение оружия группой лиц», «незаконное приобретение взрывчатых устройств группой лиц».

Лефортовский районный суд Москвы заочно арестовал его на два месяца. Этот срок исчисляется с момента его экстрадиции на территорию РФ или задержания на российской территории.

СК РФ 3 октября предъявил Буданову и нескольким другим украинским военачальникам заочное обвинение по статье 205 УК РФ (террористический акт) за организацию атак беспилотников на территории России в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023-го.