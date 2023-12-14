Песков раскрыл подробности подготовки Путина к прямой линии

Президент России Владимир Путин провел «подробное совещание» в преддверии совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент и вчера допоздна, и сегодня проводил с руководством Администрации [президента РФ] достаточно подробное совещание в плане подготовки к пресс-конференции и прямой линии», — цитирует ТАСС Пескова.

По словам представителя Кремля, Путин интересовался, на что граждане делают акценты в обращениях, каких вопросов больше, каких меньше.

«Поскольку было время сгруппировать вопросы по темам, естественно, президент сразу же связался с министрами, с руководителем ведомств, со своими экономическими помощниками, и таким образом себя готовил», — отметил Песков.

Пресс-секретарь добавил, что процесс очень напряженный, работа ведется многие часы без перерыва. По его словам, президент занимается разбором вопросов уже два дня.

Президент подведет итоги года 14 декабря. Совмещенный формат пресс-конференции и прямой линии также применялся в 2020 году, когда провести оба мероприятия в прежнем виде помешала пандемия.