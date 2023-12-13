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Совфед одобрил запрет телефонов в школе

Источник:
Sibnet.ru
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Совфед принял закон, ограничивающий использование телефонов в российских школах. Документ запретит школьникам использовать телефоны на уроках в личных целях, однако учащиеся могут воспользоваться смартфоном во время перемены или в чрезвычайной ситуации.

Закон призван уравнять в правовом статусе педагога и учеников в части уважения человеческого достоинства, предотвратить кибербуллинг и повысить вовлеченность школьников в учебный процесс.

Возможность использовать телефон в школе сохранится в случаях, предусмотренных образовательной программой, в экстренных ситуациях и на переменах. При этом школы сами решат, как запрет на смартфоны будет реализован на практике.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов ранее подчеркивал, что родители останутся на связи с детьми, но на уроках школьники смогут пользоваться телефонами только с разрешения учителя.

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Жизнь #Образование #Законы
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