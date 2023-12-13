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Госдума рассмотрит запрет абортов в частных клиниках

Источник:
Sibnet.ru
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Госдума рассмотрит законопроект, которым предлагается запретить делать аборты в частных клиниках. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

«Законопроектом предусмотрено исключение медицинских организаций частной системы здравоохранения из числа медицинских организаций, имеющих право проводить искусственное прерывание беременности», — говорится в пояснительной записке.

Авторы поправок предлагают дополнить часть 1 статьи 56 закона «Об основах охраны здоровья граждан» следующим абзацем: «Искусственное прерывание беременности проводится в медицинских организациях государственной и муниципальной системы здравоохранения».

В действующей редакции закона говорится, что каждая женщина самостоятельно решает вопрос о материнстве, а искусственное прерывание беременности проводится по ее желанию и при наличии информированного добровольного согласия.

Законопроект разработан в целях «улучшения демографической ситуации в России» и для «снижения количества осложнений, возникающих в процессе и после искусственного прерывания беременности».

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