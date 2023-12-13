Российские военные уничтожили украинскую фабрику дронов

Российские военные уничтожили цеха сбора и ремонта украинских беспилотников, сообщается в традиционной сводке Минобороны России.

Удары по «фабрике дронов» наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией, отмечается в сообщении ведомства.

Кроме того, были поражены три украинских склада боеприпасов и склад горючего, радиолокационная станция 79К6 «Пеликан», живая сила и военная техника украинской армии в 118 районах.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 550 самолетов, 257 вертолетов, 9661 беспилотный летательный аппарат, 442 зенитных ракетных комплекса, 14026 танков и БМП, 1188 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7322 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 16263 единицы автомобильной техники.