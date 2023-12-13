Самый древний аппарат NASA начал подавать странные сигналы

Зонд Voyager с недавнего времени стал присылать на Землю странные наборы данных, сообщается на сайте NASA. Аппарат исследует Солнечную систему с 1977 года и удалился от нашей планеты на 19 миллиардов километров.

Система обработки полетных данных Voyager собирает бортовую инженерную информацию и данные с научных приборов космического аппарата. Затем она передает скомпилированные пакеты на телекоммуникационный блок зонда.

Однако сейчас зонд присылает на Землю постоянно повторяющийся набор нулей и единиц. Специалисты NASA считают, что телекоммуникационный блок перестал получать необходимые пакеты из системы обработки данных. Однако неясно, какие данные в итоге отправляет аппарат.

В настоящее время Voyager является наиболее удаленным от Земли объектом из созданных человеком. Его миссия заключается в исследовании отдаленных регионов Солнечной системы, включая пояс Койпера. Сигналы от него идут более 22 часов.

Полтора года назад бортовое оборудование зонда начало сбоить, передавая неправильную телеметрию. Тогда проблему удалось оперативно решить, однако сейчас проблема куда более серьезная, признают инженеры.