Очередная порция новогодних фильмов вышла в прокат

Российский кинопрокат заполнится очередной порцией новогодних фильмов в четверг, 14 декабря.

Среди ожидаемых новинок — семейная комедия «Манюня: Новогодние приключения». Это история про три семьи, которые из-за аномально теплой погоды в канун Нового года оправляются в горы, чтобы отметить праздник со снегом.

Для более взрослой аудитории в прокате появится фильм «Новогодний шеф». Комедия с Павлом Прилучным и Зоей Бербер покажет, как ресторатор потерявшего популярность заведения примет на работу деревенского кулинара, чтобы спасти новогоднее мероприятие.

Из других новинок, в кинопрокате с 14 декабря появятся французская комедия «Моя жена — киллер», южнокорейская криминальная комедия «Контрабандистки», норвежский смешной ужастик «Гномы. Новогодний беспредел», русская мелодрама «Честный развод. Бенефис», спортивная драма «Крецул».