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Фильм-биография «Крецул» стартовал в прокате

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Крецул»

Фильм «Крецул» снят на основе реальных событий и рассказывает о дзюдоисте и чемпионе Паралимпийских игр 2004 года.

В основу сюжета легли реальные события из жизни дзюдоиста Олега Крецула, которые произошли с 1997 по 2001 год. Будучи мастером спорта, вице-чемпионом Европы и членом олимпийской сборной на Олимпиаду в Атланте, герой попадает в аварию и теряет зрение. Вместе с другом детства и тренером Виталием Глигором ему предстоит вернуться в спорт высоких достижений.

Олег Крецул стал консультантом съемочной группы, Виталий Глигор — соавтором сценария. В фильме роль дзюдоиста исполнил Никита Волков, а его друга — Сергей Волков.

«Это история о настоящей мужской дружбе. История о том, как один человек не отступается от другого в трудной ситуации», — сказала о фильме режиссер и автор сценария Александра Лихачева.

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Топ комментариев

Алексей Силенко

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