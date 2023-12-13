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Участникам СВО продлили кредитные каникулы

Источник:
Sibnet.ru
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Госдума в третьем чтении приняла закон о продлении на год механизма кредитных каникул для мобилизованных, сообщается на сайте парламента. Также на год приостановлены обязательства по договорам поручительства участников СВО.

Первый заместитель главы комитета по финансовому рынку Константин Бахарев напомнил, что в прошлом году был принят закон, который позволил участникам СВО и членам их семей оформить кредитные каникулы.

Теперь эта возможность продлена еще на год. Кроме этого, в соответствии с этим законом погибшим участникам СВО или инвалидам первой группы полностью аннулируются кредитные обязательства.

Решение распространили на созаемщиков, которыми чаще всего являются супруги, совершеннолетние дети либо родители участников СВО. Кроме этого, теперь такая практика действует в отношении обязательств по договорам поручительства.

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