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Количество китайских автомобильных брендов в России приблизилось к 60

Источник:
Sibnet.ru
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Tank 300
Фото: Stanislav Kozlovskiy / CC BY-SA 4.0

Почти 60 китайских автомобильных марок представлено в России, в этом году официально пришло 19 новых китайских брендов, подсчитало агентство «Автостат».

В 2023 году, по данным «Автостата», официально на российский рынок вышли 19 новых китайских брендов — BAIC, Haima, Hongqi, Jetour, Kaiyi, Livan, Jetta, SWM, TANK, JAECOO, ORA, Wey, AITO, Forthing, Lixiang, Rising, Venucia, Voyah, Skywell.

До этого года суммарно в России было представлено 16 китайских марок, теперь — 35. Если добавить к ним бренды, представленные на рынке неофициально (Zeekr, Avatr, BYD, Hiphi, Xpeng и другие — более 20), то число вырастет без малого до 60 марок.

Что касается моделей, то только официально работающие китайские бренды предложили россиянам почти 100 новинок.

Доля китайских автомобилей на российском рынке за год выросла в 2,7 раза — с 17 до 46%. Корейские авто просели с 25 до 8%, европейские — с 20 до 5%, японские — с 12 до 6%.

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Топ комментариев

Asd10

Главный ресурс в наше время это мозги. А на Украине их нет. Это очевидный факт.

Uynachalnica

Естественно, ну не с бухты барахты и сроки увеличились, и перевыборы обнулились - чистая необходимость!...

GammiPluh

Они креативили как могли, даже не думали о том что это возымеет обратный эффект и подчеркнет их глупость

nicollaich

Коротко о самой миролюбивой стране мира.Омериге.