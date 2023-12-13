Госдума предложила снизить возраст досрочного выхода на пенсию

Снизить возраст досрочного выхода на пенсию предложили депутаты Госдумы, данные меры должны стимулировать молодых людей, которые поздно заканчивают учиться, отказываться от «серых» зарплат.

Сейчас порог пенсионного возраста установлен на уровне 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Исключение предусмотрено для ряда профессий, которые предполагают досрочный выход на пенсию.

Получить страховую пенсию по старости на два года раньше также могут граждане, имеющие страховой стаж не менее 42 и 37 лет для мужчин и для женщин, пишут «Известия». Однако зачастую они не могут воспользоваться нормой.

Сейчас большая часть выпускников школ продолжает учебу в высших или средних учебных заведениях, заканчивая его только в 23–24 года, и только после этого приступая к трудовой деятельности. Таким образом, норма досрочного выхода на пенсию для них не работает.

Авторы поправок предлагают установить продолжительность страхового стажа для получения права на досрочную пенсию в 37 лет для мужчин и 32 года для женщин при условии, что досрочно выйти на пенсию можно не ранее 60 лет для мужчин и 55 для женщин.

Отмечается, что предполагаемый размер пенсии не стимулирует молодых людей работать в сфере «белой» заработной платы и делать соответствующие отчисления во внебюджетные фонды. Законопроект сделает выгодным перевод доходов в «белую» зону.