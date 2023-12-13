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Орбан не позволит ЕС начать переговоры о вступлении Украины

Источник:
РИА Новости
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Будапешт не позволит ЕС начать переговоры о вступлении Украины, даже если Венгрия будет единственной страной в блоке с такой позицией, сказал венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

«Евросоюз собирается совершить ужасную ошибку, которой надо помешать. Даже если 26 (остальных стран — членов ЕС) хотят ее совершить, и только мы будем против», — цитирует РИА Новости Орбана.

Политик подчеркнул, что реальное состояние Украины не позволяет начать с ней переговоры о вступлении. «Но из-за войны, по геостратегическим, так скажем, политическим причинам, с ней все равно собираются начать переговоры. По-моему, это ошибка», — указал Орбан.

Он отметил, последствия вступления Украины до сих пор никто не просчитывал, именно этим вызваны, например, протесты дальнобойщиков на границах.

Будапешт предлагает подать сигнал поддержки Киеву, но это не должно быть членство в Евросоюзе, заключил Орбан.

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Политика #Мир
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