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Треть россиян заподозрила коллег в симулировании болезней

Источник:
«Известия»
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Каждый третий (35%) россиянин считает, что его коллеги симулируют симптомы, чтобы получить отгул или снисхождение со стороны начальства, следует из результатов опроса, проведенного центром «Зарплата.ру» и сервиса по управлению здоровьем Budu.

Наибольшим градусом недоверия к чужому самочувствию испытывают сотрудники сферы продаж (47%), IT-специалисты (38%) и бухгалтеры (22%), приводят «Известия» результаты опроса.

Такие действия порождают негативное восприятие отгулов по болезни, а на тех, кто их берет, смотрят как на лентяев (21%), обманщиков (13%) и ипохондриков (12%). При этом больше половины россиян (59%) хотели бы поступить точно так же, чтобы отдохнуть, а каждый шестой (16%) признался, что обманывал работодателя.

Действительно уважительными причинами для того, чтобы считаться больным, россияне считают сильную слабость, когда невозможно даже встать с кровати (74%), проблемы с артериальным давлением (70%), отравление (69%), температуру выше 37 градусов (65%), тонзиллит или синусит (62%).

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Жизнь #Курьезы
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Топ комментариев

GammiPluh

Так вот как в сенате США выступают... то то туда так стремился Зеленский

Uynachalnica

Странно бы было, если бы в поддержке отказали... Только тут вопрос бьет ключом по голове, а что это руководящая...

Alhazred

Запомоил такое "святое" место. ))) Хотя для них возможно наоборот)))

mosquito__2010

Показуха в каждом слове. Там где США там всегда ложь.