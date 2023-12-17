Треть россиян заподозрила коллег в симулировании болезней

Каждый третий (35%) россиянин считает, что его коллеги симулируют симптомы, чтобы получить отгул или снисхождение со стороны начальства, следует из результатов опроса, проведенного центром «Зарплата.ру» и сервиса по управлению здоровьем Budu.

Наибольшим градусом недоверия к чужому самочувствию испытывают сотрудники сферы продаж (47%), IT-специалисты (38%) и бухгалтеры (22%), приводят «Известия» результаты опроса.

Такие действия порождают негативное восприятие отгулов по болезни, а на тех, кто их берет, смотрят как на лентяев (21%), обманщиков (13%) и ипохондриков (12%). При этом больше половины россиян (59%) хотели бы поступить точно так же, чтобы отдохнуть, а каждый шестой (16%) признался, что обманывал работодателя.

Действительно уважительными причинами для того, чтобы считаться больным, россияне считают сильную слабость, когда невозможно даже встать с кровати (74%), проблемы с артериальным давлением (70%), отравление (69%), температуру выше 37 градусов (65%), тонзиллит или синусит (62%).