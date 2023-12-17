Врач рассказала о пользе тыквы для здоровья и красоты

Употребление тыквы, помимо прочего, положительно влияет на состояние кожи, иммунитета и репродуктивной функции, «Известиям» врач-диетолог Елена Тихомирова.

«В 100 граммах тыквы содержится практически суточная доза провитамина А, который в организме превращается в витамин А. Он положительно влияет на состояние кожи, укрепляет иммунитет, улучшает репродуктивную функцию, зрение и синтез гормонов», — рассказала «Известиям» Тихомирова.

Также, по ее словам, в тыкве содержится большое количество кремния, который необходим для синтеза соединительной ткани, крепости ногтей и зубов. В состав этого овоща входит калий и магний, которые обладают слабым мочегонным действием.

Помимо этого, тыква — это отличное средство для профилактики запоров, отметила диетолог. «Вдобавок это полезный овощ для худеющих. В тыкве очень мало калорий: в 100 граммах содержится всего 20–25 калорий, четыре грамма углеводов и 2 грамма полезной клетчатки», — отметила врач.