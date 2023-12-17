Финансист посоветовал самый надежный способ вложения средств

Банковский депозит является самым простым и эффективным способом вложения денег, особенности при действующей высокой ключевой ставке, рассказал кандидат экономических наук Александр Абрамов.

На втором месте по привлекательности для инвесторов находятся облигации «либо государственные, либо крупных надежных эмитентов», уточнил Абрамов в интервью «Ленте.ру».

По его словам, третье место занимают акции ряда компаний. «Здесь не угадать. Я бы сказал, что это акции второго, третьего эшелона», — отметил эксперт. Вложения в акции подходят далеко не всем инвесторам из-за повышенных рисков, предупредил он.

Банк России 27 октября неожиданно повысил ключевую ставку сразу с 13% до 15% годовых.