Россияне потребовали Аллу Пугачеву на Новый год

Пользователи Сети написали петицию, где требуют от Первого канала пригласить на ТВ Аллу Пугачеву, чтобы та поздравили жителей России.

«Друзья, подписываем петицию, что бы наше обращение смогло дойти до руководства Первого канала и Аллы Борисовны! Давайте вместе поможем устроить действительно настоящий Новый год», — говорится в петиции на Сhange.org.

Также в описании проблемы говорится, что без песен Пугачевой на ТВ «Новый год — не Новый год».

Алла Пугачева уехала из России после начла военной спецоперации. Муж певицы Максим Галкин признан в России иноагентом.