Мошенники стали просить установить на телефоне фальшивое приложение для проверки подлинности купюр, после чего получают удаленный доступ к смартфону жертвы, предупредил Банк России.

«Появилась новая мошенническая схема, связанная с обновленной 5000-рублевой банкнотой. В последние несколько месяцев схему используют, чтобы красть деньги и имущество - как удаленно, так и офлайн», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Банка России.

Сначала мошенники звонят человеку и заявляют, что необходимо проверить подлинность наличных денег, в том числе новых купюр номиналом 5 тысяч рублей. Для этого предлагается установить на телефоне специальное приложение — «Банкноты Банка России». Так действительно называется официальное приложение ЦБ, но аферисты дают ссылку на фальшивую программу.

После установки такого приложения мошенники получают удаленный доступ к телефону человека и, соответственно, к банковским приложениям и счетам. Затем они похищают деньги со всех счетов.

ЦБ напоминает, что приложение «Банкноты Банка России» действительно существует, и оно доступно на официальном сайте ЦБ РФ. Но оно дает информацию об основных защитных признаках всех банкнот — где именно они расположены, как должны выглядеть. Подлинность банкнот приложение не определяет.