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ЦБ предупредил о новой схеме обмана с пятитысячными купюрами

Источник:
Sibnet.ru
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Мошенники стали просить установить на телефоне фальшивое приложение для проверки подлинности купюр, после чего получают удаленный доступ к смартфону жертвы, предупредил Банк России.

«Появилась новая мошенническая схема, связанная с обновленной 5000-рублевой банкнотой. В последние несколько месяцев схему используют, чтобы красть деньги и имущество - как удаленно, так и офлайн», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Банка России.

Сначала мошенники звонят человеку и заявляют, что необходимо проверить подлинность наличных денег, в том числе новых купюр номиналом 5 тысяч рублей. Для этого предлагается установить на телефоне специальное приложение — «Банкноты Банка России». Так действительно называется официальное приложение ЦБ, но аферисты дают ссылку на фальшивую программу.

После установки такого приложения мошенники получают удаленный доступ к телефону человека и, соответственно, к банковским приложениям и счетам. Затем они похищают деньги со всех счетов.

ЦБ напоминает, что приложение «Банкноты Банка России» действительно существует, и оно доступно на официальном сайте ЦБ РФ. Но оно дает информацию об основных защитных признаках всех банкнот — где именно они расположены, как должны выглядеть. Подлинность банкнот приложение не определяет.

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Топ комментариев

corrector

Финансировать поставки оружия из фонда мира могут только "люди" , которые давали премию мира Обаме..

GammiPluh

Они креативили как могли, даже не думали о том что это возымеет обратный эффект и подчеркнет их глупость

Uynachalnica

Естественно, ну не с бухты барахты и сроки увеличились, и перевыборы обнулились - чистая необходимость!...

Asd10

Главный ресурс в наше время это мозги. А на Украине их нет. Это очевидный факт.