Эксперт заявил о ненужности прогрева автомобиля зимой

Прогрев двигателя на холостом ходу для современных автомобилей не обязателен, вместо этого лучше несколько километров проехать медленно, сообщил автоэксперт Петр Баканов.

«Это пришло к нам со времен карбюраторных машин, где действительно без прогрева машина ехала, скажем так, плохо либо вообще глохла», — цитирует Баканова РИАМО.

В современных инжекторных автомобилях все происходит по команде блока управления.

«Единственное пожелание — это не нагружать автомобиль сразу, а медленно, первые два-пять километров двигаться не спеша, как бы разминаясь», — посоветовал эксперт.

Он отметил, что многие греют машину, чтобы сесть в теплый салон или разморозить стекла.