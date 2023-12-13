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#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Официальный трейлер «Слова пацана» намекнул на развитие сюжета

Источник:
Sibnet.ru
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Внимательные зрители сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», пересмотревшие официальный трейлер, найдут еще не показанные кадры, которые намекнут, что будет с главными героями.

Андрей в какой-то момент окажется за решеткой, а Светлана Михайловна будет искать сына. Марата ждет разговор с милиционером Ильдаром Юнусовичем.

Отношения Вовы Адидаса и Наташи продолжат развиваться. Кажется, он найдет взаимопонимание с отцом.

В трейлере мелькает кадр с еще одних похорон — и это не прощание с забитым насмерть Ералашем.

Седьмая серия «Слова пацана» выйдет в Wink в четверг, 14 декабря. На следующей неделе покажут финал драмы.

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Культгид #Кинематограф
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Обсуждение (1)
Топ комментариев

corrector

Финансировать поставки оружия из фонда мира могут только "люди" , которые давали премию мира Обаме..

GammiPluh

Они креативили как могли, даже не думали о том что это возымеет обратный эффект и подчеркнет их глупость

Uynachalnica

Естественно, ну не с бухты барахты и сроки увеличились, и перевыборы обнулились - чистая необходимость!...

Asd10

Главный ресурс в наше время это мозги. А на Украине их нет. Это очевидный факт.