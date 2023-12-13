Официальный трейлер «Слова пацана» намекнул на развитие сюжета

Внимательные зрители сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», пересмотревшие официальный трейлер, найдут еще не показанные кадры, которые намекнут, что будет с главными героями.

Андрей в какой-то момент окажется за решеткой, а Светлана Михайловна будет искать сына. Марата ждет разговор с милиционером Ильдаром Юнусовичем.

Отношения Вовы Адидаса и Наташи продолжат развиваться. Кажется, он найдет взаимопонимание с отцом.

В трейлере мелькает кадр с еще одних похорон — и это не прощание с забитым насмерть Ералашем.

Седьмая серия «Слова пацана» выйдет в Wink в четверг, 14 декабря. На следующей неделе покажут финал драмы.