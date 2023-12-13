НАВЕРХ
Актуальная тема
Все о сериале «Слово пацана»
Актуальная тема
Все о сериале «Слово пацана»
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Саундтрек «Пыяла» из «Слова пацана» с помощью ИИ перепел Цой

Источник:
Sibnet.ru
650 1

Трек «Пыяла» группы АИГЕЛ, ставший популярным благодаря сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте», переделали с помощью искусственного интелекта.

Композицию опубликовал саунд-продюсер из Казахстана Максим Боровиков. Использовав нейросеть, он заменил голос оригинального исполнителя на голос Виктора Цоя.

Песня «Пыяла» была выпущена в 2020 году. Изначально она писалась для сериала «Топи», но не подошла проекту. Режиссер Жора Крыжовников использовал песню в качестве главного саундтрека к сериалу «Слово пацана». После этого композиция татарской группы возглавила чарты на разных музыкальных площадках.

Тема: Все о сериале «Слово пацана»
Сленг «Слова пацана»: уличные понятия 80-х
Окна, трубы и одежда: ляпы в сериале «Слово пацана»
Где еще снимались актеры «Слова пацана»
Как в Wink посмотреть «Слово пацана. Кровь на асфальте»
смотреть все
Культгид #Музыка #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Немецкий пуховик за 170 тыс. опознали на омском губернаторе
Новогодняя игра «Комбо» стартует на Sibnet
Сексолог объяснил, как измерить длину члена
Зеленскому показали новые границы Украины
Обсуждение (1)
О самом главном
Почему закрывают зеркала во время похорон
Почему мужчина теряет интерес к женщине
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Магический лунный календарь на каждый день
Семь правил флирта на первом свидании без секса
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Все статьи
Топ комментариев

corrector

Финансировать поставки оружия из фонда мира могут только "люди" , которые давали премию мира Обаме..

GammiPluh

Они креативили как могли, даже не думали о том что это возымеет обратный эффект и подчеркнет их глупость

Uynachalnica

Естественно, ну не с бухты барахты и сроки увеличились, и перевыборы обнулились - чистая необходимость!...

Asd10

Главный ресурс в наше время это мозги. А на Украине их нет. Это очевидный факт.