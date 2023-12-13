Саундтрек «Пыяла» из «Слова пацана» с помощью ИИ перепел Цой

Трек «Пыяла» группы АИГЕЛ, ставший популярным благодаря сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте», переделали с помощью искусственного интелекта.

Композицию опубликовал саунд-продюсер из Казахстана Максим Боровиков. Использовав нейросеть, он заменил голос оригинального исполнителя на голос Виктора Цоя.

Песня «Пыяла» была выпущена в 2020 году. Изначально она писалась для сериала «Топи», но не подошла проекту. Режиссер Жора Крыжовников использовал песню в качестве главного саундтрека к сериалу «Слово пацана». После этого композиция татарской группы возглавила чарты на разных музыкальных площадках.