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Стартуют игры Кубка Первого канала по хоккею

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Кубок Первого канала стартует в четверг, 14 декабря. В нем участвуют две команды из России и сборные Казахстана и Белоруссии.

Изначально планировалось, что в турнире выступят сборные России, Китая, Казахстана и Белоруссии. Но в последний момент Китай заменили командой из России «Звезды и ВХЛ».

Расписание матчей Кубка Первого канала (время указано по мск):

14 декабря, четверг
Белоруссия – Казахстан в 14:00.
Россия – Звезды & ВХЛ в 18.30

15 декабря, пятница (Турнир по хоккею «3 на 3»)
Россия – Казахстан в 14:30
Белоруссия – Звезды & ВХЛ в 15:20
Матч 3 место в 16:10
Финал в 17:00

16 декабря, суббота
Казахстан – Звезды & ВХЛ в 11:00
Россия – Белоруссия в 15:00

17 декабря, воскресенье
Белоруссия – Звезды & ВХЛ в 11:00
Россия – Казахстан в 15:00

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Топ комментариев

Алексей Силенко

Афтар ты такую чушь больше не публикуй или публикуй ради поржать всю полноту информации, со 2 декабря...

Egorka72

.., вот только таким как Пугачёва с Вайкуле делать в моей стране нечего .... и тем кто им руки лижет...

Uynachalnica

Естественно, ну не с бухты барахты и сроки увеличились, и перевыборы обнулились - чистая необходимость!...

Nik3316

ну Алла ну жгет))))))))))))как домой хочет...