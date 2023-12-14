Стартуют игры Кубка Первого канала по хоккею

Кубок Первого канала стартует в четверг, 14 декабря. В нем участвуют две команды из России и сборные Казахстана и Белоруссии.

Изначально планировалось, что в турнире выступят сборные России, Китая, Казахстана и Белоруссии. Но в последний момент Китай заменили командой из России «Звезды и ВХЛ».

Расписание матчей Кубка Первого канала (время указано по мск):