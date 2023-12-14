Стартуют игры Кубка Первого канала по хоккею

Кубок Первого канала стартует в четверг, 14 декабря. В нем участвуют две команды из России и сборные Казахстана и Белоруссии.
Изначально планировалось, что в турнире выступят сборные России, Китая, Казахстана и Белоруссии. Но в последний момент Китай заменили командой из России «Звезды и ВХЛ».
Расписание матчей Кубка Первого канала (время указано по мск):
14 декабря, четверг
Белоруссия – Казахстан в 14:00.
Россия – Звезды & ВХЛ в 18.30
15 декабря, пятница (Турнир по хоккею «3 на 3»)
Россия – Казахстан в 14:30
Белоруссия – Звезды & ВХЛ в 15:20
Матч 3 место в 16:10
Финал в 17:00
16 декабря, суббота
Казахстан – Звезды & ВХЛ в 11:00
Россия – Белоруссия в 15:00
17 декабря, воскресенье
Белоруссия – Звезды & ВХЛ в 11:00
Россия – Казахстан в 15:00