Российское правительство одобрило обнуление пошлин на импортные яйца, что позволит стабилизировать цены на них, рассказали участники рынка.

Цель властей — сформировать на внутреннем рынке достаточное количество предложений этой продукции. Это собьет цены на яйца, приводят «Известия» мнение участников рынка.

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По данным Генпрокуратуры, средняя розничная цена яиц за год увеличилась более чем на 40%, совместно с ФАС местные прокуроры проверят производителей яиц и продавцов.

Сейчас размер ввозной пошлины на пищевое яйцо составляет 15% от стоимости продукции, уточнили в Минэкономразвития. Там добавили, что льгота будет актуальна с 1 января и по 30 июня 2024 года, поставщики смогут ввезти 1,2 миллиарда штук яиц.